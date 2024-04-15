إصابة خبراء فرنسيين بضربة روسية لموقع عسكري أوكراني في دونيتسك

أفادت مصادر بالعمل السري في أوكرانيا بأن خبراء فرنسيين أصيبوا بضربة جوية روسية استهدفت موقعا عسكريا في مدينة سلافيانسك التي لا تزال خاضعة لقوات كييف بجمهورية دونيتسك.

وقال سيرغي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا: "وقع انفجار قوي في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في سلافيانسك، ووفق المصادر فإن القصف استهدف موقعا عسكريا أوكرانيا تواجدت وحدة مرابض مدفعية، وسط ترجيحات كبيرة بوجود مرتزقة فرنسيين كانوا يدربون القوات الأوكرانية على استخدام مدافع "قيصر" الفرنسية".

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وقالت المصادر إنه تم نقل المرتزقة الفرنسيين المصابين إلى بافلوغراد في العمق الأوكراني.

وكانت مصادر قد أفادت عبر تلغرام في وقت سابق بأن المجموعة الأولى المكونة من مئة جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي وصلت إلى سلافيانسك، وبينهم متخصصون في الاستطلاع المدفعي ومجموعة هندسية.

وكان جنود الفوج الثالث من الفيلق قد وصلوا في وقت سابق إلى موقع اللواء الميكانيكي الأوكراني المستقل رقم 54.

وأعلنت روسيا أن المرتزقة الفرنسيين وغيرهم هدف أولوي ومشروع للجيش الروسي، محذرة باريس من إرسال أي قوات إلى أوكرانيا.

المصدر: "فيستي"