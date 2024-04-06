أكد عضو مجلس "الدوما" الروسي عن مدينة سيفاستوبول دميتري بيليك أن الجنود الفرنسيين سيحصلون على وضع مرتزقة في أوكرانيا، مما يعني أنهم سيكونون غير قانونيين بالنسبة للجيش الروسي.

وقال بيليك: "كافة جنود الجيوش الأجنبية، بمن فيهم الفرنسيون، الذين يدخلون أوكرانيا سيحصلون على وضع مرتزقة، مما يعني أنهم سيكونون غير قانونيين بالنسبة للجيش الروسي".

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وأشار إلى أن زيلينسكي يعاني اليوم من نقص حاد في الجنود الموالين له في صفوف القوات الأوكرانية.

وأضاف: "هناك تصريحات فرنسية كثيرة، لكن من غير المعروف ما الذي سيحدث فعلا.. لا يستطيع زيلينسكي سوى إبقاء جيوبه مفتوحة. كم عدد الفرنسيين الذين سيصلون إلى أوكرانيا وما إذا كانوا سيصلون على الإطلاق سيبقى لغزا هذا العام. ومن الممكن أن يبقى كل شيء مجرد كلمات في الهواء".

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 26 فبراير بأنه خلال اجتماع في باريس بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة غربية، تم التطرق إلى موضوع الإرسال المحتمل لقوات إلى أوكرانيا. وأشار إلى أن المشاركين لم يتوصلوا إلى توافق حول هذه القضية، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

وبعد الاجتماع، قال ممثلو معظم الدول المشاركة في اجتماع باريس، بما في ذلك بولندا، إنه ليس لديهم خطط لإرسال عسكريين إلى أوكرانيا.

كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن برلين وواشنطن رفضتا محاولات الرئيس الفرنسي إقناعهما بتبني "استراتيجية مزدوجة ضد روسيا" تجعل احتمال الحرب معها قائما.

المصدر: نوفوستي