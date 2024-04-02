بلينكن: إرسال القوات إلى أوكرانيا سيقرب النزاع المباشر مع روسيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة تعارض إرسال القوات المسلحة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن من شأن هذه الخطوة أن تقرب النزاع المباشر مع روسيا.

وقال بلينكن في تصريح لقناة LCI الفرنسية إن "سياسة الرئيس جو بايدن واضحة تماما: لن تكون هناك أي قوات أمريكية على أراضي أوكرانيا. وهذا ما من شأنه أن يقرب النزاع المباشر مع روسيا ونحن نريد تجنب ذلك".

إقرأ المزيد

وأضاف أن "ذلك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا الحلفاء في الناتو".

وتعليقا على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا، قال بلينكن إن "كل واحد يجب أن يتخذ قراراته على المستوى الوطني وعلى مستوى الحلف".

وتابع: "في علاقاتنا الثنائية مع فرنسا، وفي إطار الناتو، نعمل معا. نحن نجري مناقشات ونتخذ القرارات معا".

وأشار بلينكن إلى أن الرئيس جو بايدن منذ أول أيام النزاع في أوكرانيا "كان على قناعة بأنه من الضروري تجنب الحرب مع روسيا، بغض النظر ما إذا كان ذلك تصعيدا تقليديا أو نوويا".

إقرأ المزيد

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين هو كان يتحرك بهذا الاتجاه، حيث يدعم أوكرانيا ويتجنب الحرب مع روسيا".

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن الدول الداعمة لأوكرانيا مناقشات خلال مؤتمر لها في باريس يوم 26 فبراير الماضي إمكانية إرسال القوات إلى أوكرانيا، لكنها لم تتوصل إلى أي توافق بهذا الشأن.

ومع ذلك لم يستبعد ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا من أجل "منع روسيا من تحقيق الانتصار" هناك.

المصدر: تاس