بلينكن يعلن عن تعاون أمريكي فرنسي لمنع حصول روسيا على مساعدات عسكرية من الصين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، تعمل لمنع إيران والصين وكوريا الشمالية من تقديم المساعدة العسكرية لروسيا.

وأضاف بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه عقب لقائهما في باريس، اليوم الثلاثاء، أن الغرب "يضمن الامتثال للعقوبات وضوابط التصدير للحد من الآلة العسكرية" لروسيا.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة تعمل من أجل منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى روسيا لتزويد آلتها العسكرية ومجمعها الصناعي الدفاعي، بما في ذلك من إيران وكوريا الشمالية والصين.

وقال: "هذا تهديد ليس فقط لأوكرانيا، ولكن أيضا للأمن الأوروبي ككل. لذلك، فإن فرنسا وجميع الدول الأوروبية مهتمة ببذل كل ما في وسعها لمنع زيادة تعزيز الآلة العسكرية الروسية".

تجدر الإشارة إلى أن الصين نفت في أكثر من مناسبة نقل أسلحة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس