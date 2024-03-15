واشنطن تدرس فرض عقوبات على إيران على خلفية خططها المزعومة لتسليم صواريخ لروسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية ضد إيران على خلفية التقارير عن خطط طهران المزعومة لتسليم صواريخ لروسيا.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "نحن مستعدون للرد بسرعة وبشكل منسق، بما في ذلك بإجراءات جديدة وملموسة ضد إيران".

وتابع: "ونحن ندرس العديد من الخيارات، والعقوبات الإضافية ستكون بين تلك الخيارات".

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وجاء ذلك تعليقا على بيان مجموعة الدول السبع التي أعربت عن قلقها إزاء المعلومات حول أن إيران تدرس "إمكانية تقديم صواريخ باليستية والتقنيات المتعلقة بها" لروسيا.

وفي سياق متصل أعلن مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لا يمتلك أي أدلة على تقديم إيران صواريخ باليستية لروسيا.

وكانت روسيا وإيران قد نفتا أكثر من مرة قيام طهران بتوريد الأسلحة لروسيا.

المصدر: تاس