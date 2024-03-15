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مجموعة السبع تهدد إيران بعقوبات شديدة في حال "إرسالها صواريخ باليستية لروسيا"

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مجموعة السبع تهدد إيران بعقوبات شديدة في حال
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن مجموعة السبع هددت في بيان لها اليوم الجمعة، إيران بفرض "عقوبات إضافية شديدة عليها في حال أرسلت صواريخ باليستية الى روسيا".

وجاء في البيان المشترك للولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان: "إذا بدأت إيران إرسال صواريخ بالستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا، سنكون مستعدين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة".

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وأضاف البيان: "نحن قلقون جدا بشأن التقارير التي تفيد بأن إيران تدرس نقل مثل هذه الأسلحة إلى روسيا، بعدما زودتها بمسيرات تستخدم في هجمات متواصلة ضد المدنيين في أوكرانيا".

وبحسب الوكالة، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تؤكد حاليا أن عمليات تسليم الصواريخ الباليستية قد تمت بالفعل، لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض قال إن هناك "خطرا حقيقيا من احتمال حدوث ذلك".

ونقلت الوكالة عن المسؤول الأمريكي قوله: "إن أحد خيارات (العقوبات) التي درسناها (داخل مجموعة السبع) هو وقف رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى أوروبا".

المصدر: أ ف ب

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