بوتين: "بريكس" تتفوق اقتصاديا على مجموعة الدول السبع

أشار الرئيس فلاديمير بوتين إلى مكامن القوة الاقتصادية لمجموعة "بريكس"، لافتا إلى أن الناتج الإجمالي لدول المجموعة سيتجاوز اقتصادات مجموعة السبع.

وقال بوتين في كلمته اليوم الخميس أمام أعضاء الجمعية الفيدرالية الروسية: "حتى عام 2028 ستبلغ حصة دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي نحو 37% بينما ستخفض حصة مجموعة السبع إلى 26%".

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وأشار إلى وجود آفاق واعدة لانسجام المشاريع بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمبادرة الصينية "طريق واحد - حزام واحد"، كما يتم تطوير المشاريع في منطقة "آسيان"، كما لفت إلى أن روسيا لديها علاقات وطيدة مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهدت "بريكس" في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة 30%.

المصدر: RT