لافروف: "بريكس" تبحث إطلاق منصات موحدة للحوالات المالية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن دول مجموعة "بريكس" تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء، مشيرا إلى مقترح البرازيل المطالب بإصدار عملة موحدة لدول المجموعة.

وقال لافروف خلال كلمته في "ساعة الحكومة" بمجلس "الدوما" أمس الأربعاء: "هناك توجيه من رؤساء الدول الأعضاء في "بريكس" صدر في قمة العام الماضي للبنوك المركزية ووزارات المالية بأن تقدم حتى القمة القادمة في روسيا توصيات تخص وسائل الدفع البديلة" لأنظمة الدفع الغربية.

وأضاف أن البرازيل تدعم وتروج بنشاط لإطلاق أنظمة الدفع البديلة وعملة موحدة لمجموعة "بريكس".

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وأقر لافروف بأن مسألة إطلاق عملة موحدة للمجموعة لديها آفاق ضئيلة في الوقت الراهن، لكنه شدد على وجود توجيهات من قادة "بريكس" في المرحلة الحالية للنظر في مسألة إطلاق منصات دفع موحدة.

وقال: "هذه الآلية لا يمكن إيقافها وتأتي في إطار التخلص من الدولار، وإيجاد آليات غير مرتبطة بالتقلبات والخطط الاستعمارية الجديدة".

كما لفت إلى أن البرازيل اقترحت إصدار عملة موحدة لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

وتسعى العديد من الدول للتخلص من هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في ظل السياسة العدائية لواشنطن وبلوغ الدين العام الأمريكي مستوى فلكيا.

تضم مجموعة "بريكس" روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل وإيران والسعودية والإمارات ومصر وإثيوبيا.

المصدر: RT