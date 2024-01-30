نابيولينا: تسويات روسيا مع دول "بريكس" بالعملات الوطنية ترتفع إلى 85 بالمئة

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن حصة دول "بريكس" في الميزان التجاري لروسيا تضاعفت خلال عامين ووصلت إلى 40%.

وأشارت نابيولينا إلى أن تسويات روسيا مع دول "بريكس" بالعملات الوطنية، ازدادت بأكثر من ثلاث مرات لتصل إلى 85%.

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وأضافت: "لقد أصبحت حصة دول بريكس في هذا المجال أكبر بكثير، وباتت الآن تبلغ حوالي 40 في المائة، في حين كانت في عام 2022 أقل من 30 في المائة، وفي عام 2021 كانت حوالي 20 في المائة".

وذكرت رئيسة البنك المركزي الروسي، أن العملات الرئيسية لتسويات روسيا مع دول المجموعة هي العملات الوطنية، بما في ذلك الروبل. ووفقا لها، تبلغ حصة هذه العملات حاليا في التجارة مع دول بريكس حوالي 85 في المائة، في حين كانت قبل عامين عند حدود 26 في المائة".

وقالت نابيولينا إن روسيا، تناقش مع دول بريكس الأخرى موضوع تكامل منظومات الدفع الوطنية.

ونوهت بأنه تم حتى الآن ربط 159 مشاركا أجنبيا من 20 دولة بالمنصة الروسية.

المصدر: نوفوستي