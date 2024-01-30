نابيولينا: روسيا تناقش مع دول "بريكس" تكامل منظومات الدفع

قالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إن روسيا تناقش مع دول مجموعة "بريكس" الأخرى تفاعل الأنظمة الوطنية لنقل الرسائل المالية.

وشددت نابيولينا في حديث لوكالة نوفوستي، على أنه تم حتى الآن ربط 159 مشاركا أجنبيا من 20 دولة بالمنصة الروسية.

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وأضافت إلفيرا نابيولينا في تعليقها على مسألة ما إذا كانت دول "بريكس" مستعدة لدمج الأنظمة الوطنية لنقل الرسائل المالية: "تمتلك روسيا منظومة لنقل الرسائل المالية، وهي تعمل كبديل لنظام SWIFT. وتمتلك بعض الدول الأخرى بنية تحتية مماثلة. نحن نناقش التفاعل بين هذه المنصات، لكن يبقى حيويا جدا الاهتمام والاستعداد الفني لشركائنا".

يشار إلى أن تم إنشاء نظام نقل الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي (SPFS)، كرد على الفصل المحتمل للبنوك الروسية عن SWIFT (النظام الدولي بين البنوك لنقل المعلومات وتنفيذ عملية التسديد المدفوعات، الذي يضم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية ضخمة من جميع دول العالم تقريبا).

وتمتلك العديد من البلدان الكبيرة الأخرى أيضا، بدائل وطنية خاصة بها، على سبيل المثال، الصين لديها CIPS، والهند لديها SFMS.

المصدر: نوفوستي