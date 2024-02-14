لافروف يؤكد: عملية التخلص من "الدولرة" تسير على قدم وساق

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن عملية التخلص من الدولار في العالم تسير على قدم وساق، بما في ذلك في العلاقات الثنائية لروسيا الاتحادية مع مختلف البلدان.

وأضاف لافروف خلال كلمته أمام النواب في "ساعة الحكومة" بمجلس الدوما: "يجب علينا فهم المهام التي حددناها لأنفسنا. وهذه المهام، كما قال رئيس الدولة، تتلخص في أن لا نبقى مرتبطين في المسائل ذات الطبيعة الاستراتيجية التي يعتمد عليها أمننا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية مواطنينا، بالآليات التي فقدت مصداقيتها والتي يسيطر عليها الغرب بقيادة الولايات المتحدة، منذ سنوات طويلة".

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وأعاد لافروف إلى الأذهان، كلمات الرئيس فلاديمير بوتين بأن العملة الأمريكية "تحولت إلى سلاح"، الأمر الذي يجعل الدول في جميع أنحاء العالم تتساءل عما إذا كانت بحاجة إلى التعامل بواسطتها واستخدامها.

وقال لافروف: "إن عملية التخلص من الدولرة تسير على قدم وساق، ونحن نقوم بذلك على أساس ثنائي. مع الصين هناك بالفعل ما يقرب من 90 في المائة (من حجم التجارة بالعملات الوطنية)". وحوالي 50% مع الهند. وأرقام التجارة مع إيران والعديد من الدول الأخرى متشابهة. وسوف تستمر عملية التحول إلى العملات الوطنية".

ونوه لافروف بأنه لا تزال مستمرة الجهود المتعددة الأطراف لإنشاء آليات على المستوى الإقليمي وحتى العالمي تسمح باستخدام أشكال بديلة للمدفوعات.

المصدر: نوفوستي