الصين تؤكد استعدادها لتقديم كل ما يمكن لإطلاق مفاوضات بين موسكو وكييف

أكد نائب الممثل الدائم لجمهورية الصين لدى الأمم المتحدة، قنغ شوانغ، استعداد بلاده لتقديم كل ما هو ضروري للمفاوضات بين موسكو وكييف لحل الأزمة الأوكرانية.

وقال الدبلوماسي الصيني خلال كلمة ألقاها في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية: "إن الصين مستعدة لتوفير الفرص اللازمة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وستواصل لعب دور بناء في تعزيز التسوية السياسية للأزمة".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو أكدت منذ بداية الأزمة الأوكرانية استعدادها للتفاوض من أجل التوصل لحل للأزمة.

وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الجاري استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة ولكن على أساس الحقائق التي الجديدة على الأرض.

هذا وترفض كييف بدء مفاوضات وتسعى منذ بداية الأزمة بدعم غربي إلى الاستمرار في العمليات العسكرية.

وقد حذرت روسيا في أكثر من مناسبة من أن الاستمرار في ضخ الأسلحة في أوكرانيا ورفض التفاوض سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومزيد تدمير أوكرانيا.

المصدر: تاس