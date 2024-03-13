بوتين: أي مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد على الأرض

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد موسكو لإجراء مفاوضات جادة لحل النزاعات وخاصة في أوكرانيا بالوسائل السلمية، مبينا أنه لا يجب أن تكون هذه المفاوضات فرصة للعدو لإعادة التسلح.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا" إن أي مفاوضات من هذا النوع ليست فاصلا من أجل إعادة تسليح كييف، وإنما يجب أن تكون محادثات جادة مع ضمان الأمن الروسي.

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ولفت بوتين إلى أن روسيا تعرف الخيارات المختلفة التي تتم مناقشتها وتدرك "المغريات التي يتم الحديث عنها من أجل إقناعها بأن وقت التفاوض قد حان".

وأردف قائلا: "ما نريده، وأكرر مرة أخرى، حل جميع النزاعات، وهذا النزاع، وذاك الصراع، بالوسائل السلمية. ونحن مستعدون لهذا. ونريده".

"ولكن يجب أن تكون هذه محادثات جادة تضمن الأمن للجانب الآخر أيضا. في هذه الحالة، نحن مهتمون في المقام الأول بأمن روسيا، روسيا الاتحادية. وسننطلق من هذا".

وتحديدا بخصوص أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي استعداد روسيا للمفاوضات بهذا الشأن على أساس الواقع الحالي على الأرض، وليس على أساس الرغبات بعد استخدام العقاقير النفسية.

وأضاف: "هل نحن مستعدون للمفاوضات؟ نعم، نحن مستعدون، ولكن فقط للمفاوضات، وليس على أساس بعض الرغبات بعد استخدام مؤثرات عقلية، ولكن على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض، كما يقولون في مثل هذه الحالات، على الأرض".

المصدر: نوفوستي