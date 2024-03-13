بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية، مضيفا أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر".

بوتين: الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من الثالوث النووي للدول الأخرى

بوتين: إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا استبعد أن نفعل ذلك أيضا

بوتين: لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة

بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة

يتبع..