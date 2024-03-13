بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية، مضيفا أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر".
بوتين: الثالوث النووي الروسي أكثر حداثة من الثالوث النووي للدول الأخرى
بوتين: إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية فلا استبعد أن نفعل ذلك أيضا
بوتين: لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة
بوتين: وجود القوات الأجنبية في أوكرانيا لن يغير الوضع في ساحة المعركة
يتبع..