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بوتين: لم تكن هناك حاجة مطلقا لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال العملية العسكرية الخاصة

بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية

أخبار العالم

بوتين: من وجهة النظر التقنية العسكرية روسيا مستعدة للحرب النووية
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا من وجهة النظر التقنية العسكرية مستعدة لحرب نووية، مضيفا أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر".

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يتبع..

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