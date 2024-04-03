بعد محادثات سرية.. برلين وواشنطن ترفضان اقتراح ماكرون تنبي "استراتيجية مزدوجة ضد روسيا"

ذكرت "وول ستريت جورنال" أن برلين وواشنطن رفضتا محاولات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إقناعهما بتبنّي "استراتيجية مزدوجة ضد روسيا" تجعل احتمال الحرب معها قائما.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تذكرهم أن ماكرون أجرى في فبراير الماضي محادثات هاتفية سرية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس لبحث قمة في باريس تضع "استراتيجية مزدوجة" للتعامل مع روسيا في نزاع أوكرانيا.

وأضافت أن الرئيس الفرنسي قال لبايدن وشولتس إنه عليهما اعتماد استراتيجية مزدوجة تجاه روسيا، تترك جميع الخيارات العسكرية على الطاولة.

وأضافت: "كان ماكرون يريد إلغاء الخطوط الحمراء التي رسمها الغرب لنفسه، لإبقاء الكرملين في حالة تخمين".

ووفقا للصحيفة أثارت التصريحات الفرنسية حول احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا مخاوف لدى واشنطن من احتمال توريطها أو توريط "الناتو" في نزاع أوكرانيا.

وقالت: "إدارة بايدن تشعر بالقلق من أن تهاجم روسيا أي قوات فرنسية قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا"، الأمر الذي قد يؤدي إلى تورط فرنسا ودول غربية أخرى في مواجهة مباشرة مع روسيا.

المصدر: نوفوستي