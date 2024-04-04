مرتزقة من مختلف البلدان جاؤوا إلى أوكرانيا لصيد الروس فوجدوا أنفسهم طرائد. حول ذلك، كتب فلاديمير كوجيمياكين، في "أرغومينتي إي فاكتي":

صرح مقاتل روسي من فرقة البنادق الآلية التابعة لمجموعة القوات الجنوبية، اسمه الرمزي بوشكا، لوكالة ريا نوفوستي، بأنهم يصادفون، في اتجاه دونيتسك في العملية العسكرية الخاصة، غالبًا مرتزقة من بولندا بين المهاجمين.

وفي الصدد، قال المراقب العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين: بحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن إجمالي عدد المرتزقة الأجانب الذين يشاركون في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا منذ العام 2022 تجاوز، في شهر مارس الفائت 13500 مقاتل. بينهم من بولندا حوالي 3 آلاف؛ وأكثر من ألف منهم من جورجيا، والعدد نفسه من الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا. وبعد ذلك يأتي المرتزقة من رومانيا وألمانيا وفرنسا. هناك مرتزقة من إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.

ما هو نوع التدريب القتالي الذي يتلقاه "جنود الحظ" هؤلاء الذين يأتون إلى أوكرانيا؟

متنوع جدا. هناك مدربون مُعَدّون جيدا، وجميع أشكال الرعاع الذين يجري تجنيدهم عن طريق الإعلانات. على سبيل المثال، "الإوز البري" الذي يذهب إلى أوكرانيا في رحلة سفاري لاصطياد الروس، ثم يكتشفون فجأة أن الروس هم من يصطادونهم. وبالتالي فهم مجبرون على العودة إلى منازلهم على شكل حمولة 300 (جرحى) أو حمولة 200 (توابيت). فقد أُعيد ألف وخمسمائة من المرتزقة البولنديين إلى بلادهم في توابيت الزنك. وفي المركز الثاني، في قائمة "الثلاثمائة" و"المائتين" هناك مرتزقة من الولايات المتحدة الأميركية وجورجيا ودول أوروبية أخرى. ومن بينهم، على سبيل المثال، أكثر من 350 مرتزقًا من فرنسا، قُتل منهم مائة وخمسون على أراضي أوكرانيا.

بالإضافة إلى ذلك، يجري تشغيل جميع المعدات العسكرية الغربية المستخدمة في أوكرانيا بواسطة أطقم مرتزقة أجانب، أميركيين وألمان وبولنديين.

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