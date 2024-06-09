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العثور على مقدم برامج من قناة "بي بي سي" ميتا في اليونان

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العثور على مقدم برامج من قناة
AP
مكان الحادث، جزيرة سيمي، اليونان
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أفادت قناة ERTNews اليونانية بالعثور على مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني مايكل موسلي ميتا في منطقة صخرية في جزيرة سيمي باليونان تبعد بضعة أمتار فقط عن وجهته.

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وقال المتحدث باسم الشرطة كونستانتينا ديموغليدو في وقت سابق إنه تم العثور على جثة شخص يعتقد أنه موسلي في منطقة أغيا مارينا في شمال قرية بيدي وخارج الساحل الشمالي الشرقي لأجيوس نيكولاوس حيث يمشي موسلي.

العثور على مقدم برامج من قناة
صورة من الإنترنت
مايكل موسلي

تم العثور عليه على بعد 10 أمتار من البحر وعلى بعد 10-15 مترا من وجهته، شاطئ أجيا مارينا، بين السياج والطريق".

وقال رئيس بلدية سيمي ليتريس باباكالودوكاس: "ليس من الواضح ما إذا كان قد تعرض لحادث أو شعر بتوعك".

وفقدت آثار موسلي (67 عاما) منذ يوم الأربعاء بعد أن كان يمشي بمفرده على طول الممرات الساحلية. وشوهد موسلي الذي كان في الجزيرة مع زوجته، آخر مرة على قيد الحياة في الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء. 

المصدر: ERTNews

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