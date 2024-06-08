روسيا.. العثور على طفلين على قيد الحياة كانا مفقودين في غابة مع كلبيهما منذ 4 أيام (فيديو+صورة)

عثرت فرق البحث والإنقاذ التابعة لوزارة الطوارئ الروسية بمساعدة السكان المحليين على طفلين مفقودين بمقاطعة سفردلوفسك منذ 4 أيام منهكين دون وجود أي خطر يهدد حياتهما.

وذكر حساب وزارة الطوارئ الروسية على تطبيق "تيلغرام" أنه جرى إرسال الطفل 13 عاما، وشقيقته 11 عاما إلى أحد المراكز الطبية للتأكد من حالتهما الصحية بعد أن تاها لـ4 أيام في الغابة، مشيرا إلى أنهما كانا برفقة كلبين.

وأشار المقر الإقليمي لوزارة الطوارئ إلى العثور على الطفلين بعد أن اختفيا في الغابة بالمقاطعة يوم الثلاثاء الماضي مع الكلبين المرافقين لهما.

ووصل عدد المشاركين في عملية البحث إلى 500 شخص، في شعاع دائرة بلغ نصف قطرها حوالي من 15 إلى 20 كيلومترا. إلى أن انتهى البحث بالعثور على المفقودين من قبل رجل كان يمشط المنطقة بمركبة رباعية الدفع.

يشار إلى أنه في مساء الثلاثاء الماضي، ذهب الصبي وشقيقته مع جدهما البالغ من العمر 67 عاما برفقة كلبين من نوع بيغل، للصيد في نهر ليبكا بالقرب من قرية بورماكينا بمنطقة سلوبودو-تورينسكي التابعة لمقاطعة سفردلوفسك.

وبعد فقدانهما قضى المشاركون في البحث الليلة في الهواء الطلق، ومع صباح اليوم التالي الأربعاء، انقسموا إلى مجموعتين ومضوا في اتجاهات مختلفة.

وتمكن جد الطفلين من العودة مساء نفس اليوم ولكن الأطفال والكلاب لم يرجعوا وكان عدم امتلاكهما لهاتف محمول عائقا يصعب عملية البحث.

المصدر: RT