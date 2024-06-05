مصرع 4 طلاب أجانب غرقا في فيليكي نوفغورود الروسية (فيديو+صور)

أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة فيليكي نوفغورد شمال غرب روسيا عن فتح تحقيق في وفاة أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، وسط تقارير تفيد بأنهم طلاب من الهند.

وذكر الادعاء في بيان له أن خمسة شبان توجهوا للسباحة في منطقة جسر للمشاة عبر نهر فولخوف في مدينة فيليكي نوفغورود، وغرق أربعة منهم فيما نجا واحد.

بدوره، أفاد الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ بأنه تلقى مساء الثلاثاء بلاغا عن حادث غرق شخص في مكان غير مخصص للسباحة على شاطئ فولخوف. وبعد وصول فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث، تبين أن فتاة وأربعة شبان ذهبوا للسباحة، وبدأ جميعهم بالغرق بسبب التيار القوي، وأنقذ شهود عيان الفتاة وسلموها للأطباء، فيما لا يزال البحث عن الشبان الأربعة مستمرا.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر أن البحث عن الجثث استؤنف حوالي الساعة الخامسة صباح اليوم الأربعاء، وأن هناك معلومات تشير إلى أن الضحايا طلاب من الهند.

ولم يتم الكشف عن هوية وجنسية المتوفين رسميا، لكن شهود عيان أكدوا أنهم هنود فعلا، وأضافوا أن الشبان كانوا يلعبون بالماء قرب الشاطئ قبل أن جرفهم التيار، ولم يكونوا مخمورين.

المصدر: RT