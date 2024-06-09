أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن العسكريين الأوكرانيين بدأوا في استهلاك مشروبات الطاقة بشكل مفرط.

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ونقلت الصحيفة عن جندي أوكراني بلقب "بسيخ" ("مجنون"): "في الصباح عندما أستيقظ أشرب مشروب الطاقة. وعندما أذهب في دورية، أشرب مشروب الطاقة. قبل الهجوم أشرب مشروب الطاقة".

وقال جندي آخر وهو رقيب مشاة إن مشروبات الطاقة تؤدي إلى وقوع وفيات. وتحدث عن أحد مرؤوسيه وجد في وقت ما جالسا بلا حراك في المرحاض وفي يده علبة من مشروب الطاقة. ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه. وكان يستهلك مشروبات الطاقة بانتظام، بالرغم من أنه كان يعاني من مرض القلب.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة عن تزايد حالات اكتشاف مواد مخدرة في المواقع الأوكرانية المهجورة، الأمر الذي يمكن أن يفسر قسوة وعدوان القوات الأوكرانية تجاه سكان دونباس.

المصدر: نيويورك تايمز