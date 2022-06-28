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مجموعة الـ G7: سندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

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مجموعة الـ G7: سندعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك
Globallookpress Michael Kappeler/dpa
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع في قلعة "إلماو" في بافاريا بجنوب ألمانيا
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أعلن زعماء مجموعة الدول الصناعية السبع في البيان الختامي لقمتهم أنهم سيدعمون أوكرانيا "مهما طالت الفترة التي يتطلبها ذلك"، وسيقدمون المساعدات "العسكرية والدبلوماسية".

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وتابع البيان أن المجموعة سوف "تدعم أوكرانيا مهما طالت الفترة التي تحتاجها، وتقدم الدعم المالي والإنساني والعسكري والدبلوماسي اللازم". ودعا قادة مجموعة الـ G7 الصين إلى الضغط على روسيا لإنهاء الأعمال "العدائية" في أوكرانيا.

كما جاء في البيان الختامي لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع، التي عقدت في قلعة "إلماو" في بافاريا بجنوب ألمانيا: "ندعو الصين للضغط على روسيا لوقف عدوانها العسكري وسحب قواتها فورا ودون قيد أو شرط من أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي+تاس

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