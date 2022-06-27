شولتس حول العلاقات مع روسيا: "ليس هناك طريق للعودة"

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، إنه في العلاقات مع روسيا ليس هناك "طريق للعودة"، مشيرا إلى أن الصراع في أوكرانيا يعني قطيعة عميقة في العلاقات الدولية.

وقال شولتس: "من الواضح أن هذه الحرب هي قطيعة عميقة في العلاقات الدولية. وبالتالي فإن جميع القواعد والاتفاقيات التي عقدناها مع بعضنا البعض بشأن أساليب التعاون بين الدول تنتهك، لا سيما الاتفاق حول قضيه أنه لا يمكن تغيير الحدود بالقوة. وبصفتنا مجموعة السبع، نشارك الرأي القائل بأن هذا تغيير طويل الأمد سيؤثر على العلاقات الدولية لفترة طويلة جدا".

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وأضاف: "في العلاقات مع روسيا، لا يوجد طريق للعودة إلى الوقت الذي سبق الهجوم على أوكرانيا".

وأشار المستشار إلى أنه إذا تغير الوضع، فعندئذ "يجب أن نتغير، والجميع يعلم ذلك بالتأكيد".

وأكد أن جميع دول مجموعة السبع مستعدة "لاتخاذ القرارات المناسبة".

المصدر: نوفوستي