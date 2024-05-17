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"فايننشال تايمز": بوتين وشي وجها صفعة للولايات المتحدة

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Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ
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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ خلال اجتماعهما في بكين شكلت إذلالا حقيقيا للولايات المتحدة.

وقال الصحيفة: "هذه صفعة واضحة على وجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي دعا الصين الشهر الماضي إلى التوقف عن دعم روسيا في النزاع الأوكراني".

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وكمثال على ذلك أشارت الصحيفة إلى البيان المشترك الصادر أمس عن فلاديمير بوتين وشي جين بينغ حول تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وتعهدهما بالعمل معا لمقاومة الضغوط الأمريكية المدمرة والعدائية.

وجرت أمس الخميس مفاوضات رفيعة المستوى خلال زيارة بوتين للصين، وبعد ذلك حضر زعيما البلدين حفلا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وجرت مساء الخميس محادثات غير رسمية في بكين.

المصدر: "نوفوستي"

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