روسيا والصين تدعوان إلى وقف إطالة أمد الصراع في أوكرانيا

دعت روسيا والصين إلى وقف تدهور الصراع بأوكرانيا نحو مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، ووقف الخطوات التي تساهم في إطالة أمد العمليات العدائية وتصعيد الصراع.

جاء ذلك ضمن نص البيان المشترك لروسيا والصين، المنشور على موقع الكرملين، بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي ودخول حقبة جديدة، في سياق ذكرى 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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ونص البيان على أن روسيا والصين تريان أن التسوية السياسية هي السبيل الصحيح لحل الأزمة الأوكرانية، وموقف الصين بشأن هذه القضية واضح وثابت: الالتزام بقواعد ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة، واحترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لجميع البلدان واهتماماتها الأمنية الرشيدة من أجل تشكيل هيكل نظام جديد متوازن وفعال ومستدام.

وأعرب الجانب الصيني عن أمله في استعادة السلام والاستقرار بسرعة في القارة الأوروبية، وأكد على استعداده لمواصلة دوره البناء. وأشار الطرفان إلى ضرورة وقف أي خطوات من شأنها أن تساهم في إطالة أمد العمليات العدائية وزيادة تصعيد النزاع، ودعيا إلى منع انتقال الصراع إلى مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، وأكدا على أهمية الحوار باعتباره الحل الأمثل للأزمة الأوكرانية.

المصدر: الموقع الرسمي للكرملين