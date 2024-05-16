رئيس اللجنة العسكرية في "الناتو": يجب دعم أوكرانيا ولو على حساب احتياطات الحلف

أكد رئيس اللجنة العسكرية بحلف "الناتو" روب باور أنه يتعين على الدول الأعضاء في الحلف إمداد كييف بالأسلحة حتى على حساب الوفاء بالتزاماتهم تجاه الحفاظ على مستوى الاحتياطيات العسكرية.

إقرأ المزيد

جاء ذلك خلال تصريحات باور في اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء الأركان العامة لحلف "الناتو"، حيث قال: "إذا كان الاختيار بين الامتثال لمعايير حلف شمال الأطلسي ودعم أوكرانيا، فيجب عليك اختيار دعم أوكرانيا، حيث يمكن تجديد المستودعات، لكن لا يمكن تجديد حياة البشر".

وبعكس خطاباته السابقة، لم يعلق باور على الوضع الحقيقي في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وأشار إلى أن ممثلين عن القيادة الأوكرانية، عبر رابط فيديو مغلق، سيشاركون في اجتماع مجلس أوكرانيا و"الناتو" بعد ظهر اليوم، وسيبلغون اللجنة العسكرية للحلف بالوضع في منطقة القتال، حيث يتواصل الهجوم النشط للجيش الروسي.

المصدر: تاس