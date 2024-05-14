بلينكن: تكامل أوكرانيا مع الناتو سيدعم بسلسلة من الاتفاقيات الأمنية

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن تكامل أوكرانيا مع حلف الناتو سيكون مدعوما بسلسلة من الاتفاقيات الأمنية لمدة 10 سنوات، بما في ذلك اتفاقية مع الولايات المتحدة.

وقال بلينكن خلال زيارته لكييف، يوم الثلاثاء: "في يوليو عندما سنعقد القمة (لحلف الناتو) في واشنطن، سنتخذ خطوات ملموسة لتعزيز دور الناتو في تشكيل قوات مسلحة أوكرانية ثابتة ذات قدرة قتالية، من خلال دعم الإصلاحات الحالية التي تساعد على تكامل أوكرانيا مع الحلف".

وأضاف أن "الجسر بين أوكرانيا والناتو سيكون مدعوما بسلسلة من الاتفاقيات الثنائية المتكاملة حول الأمن. والآن يجري 32 بلدا مفاوضات مع أوكرانيا حول عقد تلك الاتفاقيات، وقد جرى إتمام 9 منها".

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وفي معرض حديثه عن الاتفاقية الأمنية التي ستوقعها الولايات المتحدة مع أوكرانيا، قال بلينكن إنه وفقا لها "ستدعم الولايات المتحدة دفاع وأمن أوكرانيا على الكثير من الاتجاهات الرئيسية، ابتداء من قواتها الجوية ووصولا إلى الدفاعات الجوية، ومن الطائرات المسيرة إلى إزالة الألغام".

وأضاف أن "كل تلك الإجراءات، أي تعزيز تكامل أوكرانيا مع الناتو والدعم من قبل الناتو ومجموعة متزايدة من الاتفاقيات حول الأمن مع دول منفردة، والتطوير السريع لمجمع الصناعات العسكرية، كلها تضمن دعوة وانضمام أوكرانيا السريع والسلس إلى الناتو بعد أن تنفذ الشروط ويوافق الحلفاء".

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي وصل إلى أوكرانيا بزيارة غير معلن عنها يوم الثلاثاء 14 مايو لإجراء مباحثات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن المقرر أن تستضيف واشنطن هذا العام قمة حلف الناتو. وتريد أوكرانيا من هذه القمة الحصول على الدعوة للانضمام إلى الحلف، لكن العديد من المسؤولين الأمريكيين ومسؤولي الحلف أكدوا عدم وجود أي خطط لتوجيه الدعوة لأوكرانيا لانضمام إلى الحلف خلال القمة.

المصدر: تاس