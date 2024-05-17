الدفاع الروسية تنشر مشاهد تدمير زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر تدمير زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية ليلا في البحر الأسود.

وتم تدميرها بواسطة زوارق الدوريات والمروحيات التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أن الطيران الحربي التابع للقوات البحرية الروسية، تصدى لمحاولة قامت بها القوات الأوكرانية لمهاجمة أهداف بالقرم.

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم الزوارق البحرية المسيرة، لمهاجمة السفن الروسية وكذلك جسر القرم وأهداف في شبه الجزيرة الروسية.

المصدر: RT