الدفاع الروسية تعلن تدمير 11 مسيرة بحرية أوكرانية حاولت مهاجمة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الخميس، إن الطيران الحربي التابع للقوات البحرية الروسية، تصدى بأسلحته التقليدية لمحاولة قامت بها القوات الأوكرانية لمهاجمة أهداف بالقرم.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الطائرات الحربية التابعة لأسطول البحر الأسود، تمكنت من تدمير 11 زورقا معاديا بدون طواقم، كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم في الجزء الغربي من البحر الأسود.

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وأضافت الوزارة في بيانها: "في 16 مايو، في حوالي الساعة 14:00 بتوقيت موسكو، تم اكتشاف زوارق بدون طواقم تابعة للبحرية الأوكرانية في الجزء الغربي من البحر الأسود متجهة نحو شبه جزيرة القرم، وتمكن الطيران البحري الروسي من التصدي لها بأسلحته المعتادة ودمر 11 قاربا منها".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم الزوارق البحرية المسيرة، لمهاجمة السفن الروسية وكذلك جسر القرم وأهداف في شبه الجزيرة الروسية.

ويذكر أن الجيش الأوكراني بدأ في تجهيز مسيراته البحرية بوسائل الدفاع الجوي في يناير الماضي، وأعلن رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية آنذاك أن المسيرات البحرية الأوكرانية من طراز Magura V5 يمكن أن تحمل وسائل قادرة على تدمير الأهداف البرية والبحرية والجوية. وأضاف أن الدرونات البحرية يمكن أن تتحول إلى غواصات مسيرة لفترة ما بعد غوصها إلى أعماق البحر.

المصدر: تاس