زيلينسكي: الهجوم على مقاطعة خاركوف قد يشكل الموجة الأولى لهجوم روسي أوسع نطاقا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم الجمعة في مقابلة حصرية مع وكالة "فرانس برس" أن هجوم روسيا على مقاطعة خاركوف يمكن أن يكون مجرد موجة أولى من هجوم أوسع نطاقا.

وأضاف أن القوات الروسية تريد "مهاجمة" العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال زيلينسكي: "لقد أطلقوا عمليتهم التي قد تكون مؤلفة من موجات عدة، وهذه هي الموجة الأولى، لكن الوضع تحت السيطرة بعد هذه الموجة الأولى".

وفي المقابلة نفسها، أكد زيلينسكي أن قوات كييف لديها ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها، مضيفا أن "كييف تحتاج 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 لمواجهة القوة الجوية الروسية".

وأوضح زيلينسكي "اليوم، لدينا 25% ممّا نحتاجه للدفاع عن أوكرانيا، أنا أتحدث عن أنظمة الدفاع الجوي وخاصة أنظمة باتريوت الأمريكية"، مشيرا إلى أن "بلاده تحتاج 120 إلى 130 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 أو غيرها من الطائرات الحديثة حتى لا يكون لروسيا تفوّق في الجو"، حسب تعبيره.

يأتي هذا بعد ساعات من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا توجد خطط حالية لتحرير مدينة خاركوف، وعملية القوات المسلحة الروسية هناك هي بذنب السلطات الأوكرانية ردا على قصف مناطق روسية.

وربط بوتين عملية القوات المسلحة الروسية في اتجاه خاركوف بإنشاء منطقة عازلة ردا على قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمناطق داخل الأراضي الروسية، مؤكدا على تحقيق القوات الروسية نجاحا يوميا على هذه الجبهة.

المصدر: "أ ف ب" + RT