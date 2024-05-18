"واينت" عن مصادر: مفاوضات غزة في مأزق والسبيل لتقدمها يكمن بتضييق الخناق على السنوار

نقل موقع "واينت" العبري، اليوم السبت، عن مصادر مشاركة في المفاوضات حول إطلاق الأسرى ووقف النار في غزة، قوله إن السبيل الوحيد لدفع الصفقة قدما هو الضغط على يحيى السنوار.

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وقالت المصادر إنه "من أجل الدفع بالصفقة إلى الأمام يجب زيادة الضغط على قائد حماس في غزة يحيى السنوار وتضييق الخناق عليه، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لدفع الصفقة للتقدم".

وأضافت المصادر أنه "حاليا هناك مأزق فعليا، لكن الدول الوسيطة تحاول تجديد المفاوضات، وفي هذا السياق، سيناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي سيصل إلى إسرائيل يوم الأحد، الاتصالات الخاصة بالصفقة خلال اجتماعات عدة في تل أبيب".

وكان البيت الأبيض أعلن بوقت سابق أن سوليفان سيزور السعودية يوم السبت ثم يتوجه إلى إسرائيل يوم الأحد لمحادثات حول الحرب في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "إن جيك سوليفان سيلتقي في السعودية بولي العهد الأمير محمد بن سلمان للحديث عن الحرب في غزة والجهود المبذولة لتحقيق السلام في المنطقة"

وأضاف أنه سيسافر يوم الأحد للقاء كبار المسؤولين الإسرائيليين بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمناقشة الحرب والمفاوضات الجارية لإطلاق سراح الرهائن فضلا عن الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة الإنسانية في المنطقة.

يأتي ذلك، غداة إعلان الجيش الإسرائيلي أنه عثر على رفاة 3 أسرى إسرائيليين في غزة، فيما أكد عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الجمعة أن قرار حكومة نتنياهو بتوسيع عمليات الجيش في مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيعرض حياة الرهائن للخطر.

المصدر: واينت