تطورات جديدة حول زراعة البن في مصر لأول مرة

كشفت مصادر داخل مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تفاصيل النتائج الأولية لتحاليل ثمار البن المصري، مؤكدة أن النتائج إيجابية.

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ورجحت المصادر في تصريحات لـ القاهرة 24، شرب أول فنجان قهوة مصري 100% خلال شهر، قائلة: جودة البن تختلف من بلد لأخرى ومن دولة لأخرى أيضًا وفقًا للتضاريس ومناخ البلد، ولا يمكن الحكم بنجاح تجارب البن في مصر قبل تجربته.

وأكدت المصادر، أن ثمار البن المصري التي تم تحليلها تم حصادها منذ حوالي أسبوعين في القناطر بالقليوبية، وتم تحليلها في معامل المركز، والنتائج الأولية لتحاليل الثمار مبشرة وتشير إلى نجاح التجارب.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نفت في بيان رسمي منذ أسبوعين، نجاح تجارب زراعة البن في مصر، مؤكدة أن جميع التجارب حتى هذه اللحظة لم تحقق أي نتائج ملموسة.

وجاء نفي وزارة الزراعة، ردا على أنباء نجاح زراعة البن في القناطر بالقليوبية، مشددة على جميع الباحثين في مركز البحوث عدم التحدث مع وسائل الإعلام المختلفة في ملف البن.

المصدر: القاهرة 24