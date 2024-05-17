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المصري النني يودع أرسنال برسالة مؤثرة (فيديو)

الرياضة

المصري النني يودع أرسنال برسالة مؤثرة (فيديو)
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أعلن لاعب الوسط المصري المخضرم محمد النني يوم الجمعة، انتهاء مشواره مع أرسنال، ثاني الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد ثماني سنوات في صفوفه.

وقال اللاعب البالغ 31 عاما في مقطع فيديو على حسابه في موقع "إنستغرام": "غونرز (مشجعو أرسنال) أنا هنا اليوم لأودعكم وأشكركم على كل ما قمتم به لأجلي: الحب والدعم والعطف. سأفتقدكم كثيرا وستبقون في قلبي إلى الأبد".

وتابع "أريد أن أعبر عن مدى حبي لكم ولن أنسى الطريقة التي دعمتموني بها. أراكم (بعد غد) الأحد في ملعب الإمارات لأودعكم وجها لوجه".

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وبعد بداية مشواره مع المقاولون العرب في 2010، انتقل النني إلى بازل السويسري في 2013 حيث لعب إلى جانب مواطنه النجم محمد صلاح.

وبعد إحرازه لقب الدوري السويسري أربع مرات، انتقل النني إلى أرسنال الذي توج معه بلقب الكأس عام 2017.

المصدر: أ ف ب

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