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أرسنال يتخذ قرارا نهائيا تجاه نجمه المصري محمد النني

الرياضة

أرسنال يتخذ قرارا نهائيا تجاه نجمه المصري محمد النني
AFP
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استقر نادي أرسنال الإنجليزي على عدم تجديد عقد لاعب الوسط المخضرم محمد النني الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت تقارير صحفية متعددة أن اللاعب المصري، الذي خرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتيا تماما في الأشهر الأخيرة، سيرحل مجانا عن النادي الذي ما زال يتمسك بأمل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "x" اليوم الجمعة، أن سدريك سواريز والنني سيغادران استاد الإمارات، خلال الأيام القليلة المقبلة. 

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وتتبقى لأرسنال مباراة واحدة أمام إيفرتون في الجولة الختامية للموسم، إذ يحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي الذي سيواجه وست هام. 

ولم يعلن أرسنال رسميا خبر رحيل النني أو سدريك حتى الآن.

وكان النني انضم إلى أرسنال في عام 2016 تحت قيادة الفرنسي آرسين فينغر، ليصبح أقدم لاعب في الفريق حاليا.

وربطت تقارير صحفية، النني، بالعودة للعب في الدوري التركي، بعد أن سبقه له تمثيل بشكتاش على سبيل الإعارة.

المصدر: "وسائل إعلام"

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