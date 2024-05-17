بعد 8 مواسم.. ليفربول يعلن رحيل ماتيب

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رحيل المدافع الكاميروني جويل ماتيب عن الفريق، بنهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وسيودع ماتيب البالغ 32 عاما جدران ليفربول، بعد فترة طويلة استمرت لمدة 8 مواسم.



وكان جويل ماتيب من الصفقات الأولى التي أبرمها المدرب يورغن كلوب، حيث انضم للريدز بالمجان من شالكه.

Joel Matip will bid farewell to the Reds this summer after an eight-season spell during which he helped the club to some of its most memorable modern moments.



Thank you for everything, Joel ❤️ — Liverpool FC (@LFC) May 17, 2024

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وتعرض ماتيب للإصابة في ديسمبر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليتغيب منذ ذلك الحين عن فريقه.

ونشر موقع ليفربول الرسمي بيانا أكد خلاله أن اللاعب، سيبدأ فصلا جديدا في مسيرته بنهاية عقده مع ليفربول، حيث سيغادر الفريق.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي لـ ليفربول: "في كل السنوات التي عملت بها في كرة القدم، لست متأكدا من أنني صادفت الكثير من اللاعبين الذين يحبهم الناس أكثر من ماتيب".



وأضاف: "ماتيب لاعب محترف وإنسان رائع، وكنا محظوظين بوجوده معنا طوال هذه الفترة، والآن كل ما يمكننا فعله هو أن نتمنى له التوفيق".

وشارك ماتيب في 201 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات، مسجلا 11 هدفا، وقاد الفريق لتحقيق 7 ألقاب بما فيهم دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

وسيودع ماتيب رفقة كلوب، جمهور ليفربول، في المباراة الأخيرة للموسم بالدوري الإنجليزي، أمام وولفرهامبتون يوم الأحد القادم.

المصدر: "وكالات"