غالانت من الحدود مع لبنان: العملية ضد حزب الله وشيكة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للجنود المتمركزين على الحدود مع لبنان إن "العملية العسكرية ضد حزب الله هي مسألة وقت فقط".

وأضاف غالانت خلال زيارة للقيادة الشمالية يوم الجمعة "أنا على علم بحجم الأضرار التي لحقت بشمال إسرائيل، لكنني أفهم أيضا أن خسائر الجانب الآخر ذات حجم مختلف".

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وأكد يوآف غالانت أنه "لم يأت إلى الحدود الشمالية هباء"، متابعا بالقول: "نحن ملزمون بالاستعداد لكل احتمال".

وصرح "كما قلت للمقاتلين قبل دخولنا غزة ولم يصدقوني، أقول لكم أيضا انتظروا وسنفعل".

وأجرى غالانت يوم الجمعة تقييما للوضع في القيادة الشمالية بالتعاون مع قائد القيادة اللواء أوري غوردين وضباط أركان القيادة، حيث شدد على ضرورة استمرار إلحاق الضرر بالناشطين الذين يطلقون الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وأفاد خلال الزيارة: "هذا الصباح تعرضنا لهجوم وفي بداية الأسبوع قمنا بتصفية أحد كبار قادة حزب الله في القطاع الغربي.. وأنا أقول لكم أنا لا آتي إلى هنا من أجل لا شيء.. يجب أن نستعد ونأخذ في الاعتبار أن أي شيء يمكن أن يحدث.. سنصل إلى وضع نعيد فيه سكاننا سالمين.. نريد استنفاد كل فرصة للقيام بذلك بالاتفاق لأننا نعلم أن للحرب تكاليف ونفضل تجنبها، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن هذا الشيء يمكن أن يحدث ونستعد له".

وفي وقت لاحق، قام غالانت بجولة في كريات شمونة وبلدات المنطقة والتقى برئيس المجلس المحلي لبلدة ماتولا دافيد أزولاي ورئيس المجلس الإقليمي لحرمون موبوات بيني بن مبشر، بعد ذلك التقى بقوات المدفعية الاحتياطية العاملة في القطاع الشمالي.

واستمع غالانت إلى نشاطهم وأكد على ضرورة الحفاظ على الاستعداد والتأهب العالي لأي احتمال قد يتطور.

المصدر: "i24 News"