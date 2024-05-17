"يديعوت أحرونوت" تتساءل: هل تحالف نتنياهو مع غالانت؟

سأل موقع Ynet ما إذا كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دخل في تحالف مع وزير الدفاع يوآف غالانت بعد أن قال إنه مستعد لإجراء نقاش حول "اليوم التالي" للحرب في غزة.

ولفت الموقع إلى أن المناقشات في المجلس السياسي الأمني تركزت ​​حول موضوع "اليوم التالي" في قطاع غزة، حيث اختلف العديد من الوزراء مع غالانت، ومن بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي أراد إجراء تصويت حتى لا تسيطر السلطة الفلسطينية على القطاع، وطالب بإقالة وزير الدفاع.

وخلال الاجتماع، قال نتنياهو إنه "مستعد لإجراء نقاش حول السيطرة المحلية في غزة. واقترح إجراء نقاش حقيقي في هذا الشأن".

وأوضح غالانت بالتفصيل معارضته لإقامة حكومة عسكرية قائلا: "سنحتاج إلى عملية عسكرية ضخمة، وسندفع ثمنها أرواحا كثيرة وفي النهاية سنترك المنطقة للفلسطينيين. معنى الحكم العسكري هو إزهاق الأرواح البشرية وإهمال القطاعات الأخرى".

بدوره قال الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس: "للسيطرة المدنية على غزة آثار أمنية اقتصادية وسياسية بعيدة المدى. إذا لم نتقدم بشيء في نفس الوقت مع القتال الآخر، فلن يحدث ذلك".

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريش قائلا: "لن يأتي أحد حتى ندمر حماس".

المصدر: Ynet