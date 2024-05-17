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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب خلال معارك شمال قطاع غزة (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب خلال معارك شمال قطاع غزة (صورة)
RT / idf
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة مقتل جندي إسرائيلي برتبة رقيب في لواء المظليين خلال معارك شمال قطاع غزة.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن القتيل هو الرقيب بن أفيشاي (20 عاما) من نهاريا.

وذكر موقع قناة "i24 News" أنه لا علاقة لمصرع بن أفيشاي بالعملية التي نفذت الليلة الماضية لاستعادة جثث 3 رهائن.

وبمقتله يرتفع  عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي ضد حماس في غزة إلى 275 وأثناء العمليات الحدودية.

أما عدد الجنود والضباط في صفوف الجيش الإسرائيلي والذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر 2023 فقد ارتفع إلى 628.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب خلال معارك شمال قطاع غزة (صورة)
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب خلال معارك شمال قطاع غزة (صورة)

المصدر: RT

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