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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول خلال عملية عسكرية في غلاف غزة ويكشف السبب (صورة)

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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول خلال عملية عسكرية في غلاف غزة ويكشف السبب (صورة)
AFP
الجيش الإسرائيلي - أرشيف -
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الخميس عن مقتل الرقيب أول ران يافيتز (39 عاما) خلال عملية عسكرية في غلاف قطاع غزة.

ويتحدرالرقيب أول (احتياط) ران يافيتز من موديعين وكان ينتسب للكتيبة 828 التابعة للواء بيسلاماخ.

وذكر الجيش أن الحادث وقع بالقرب من موقع السهم الأسود التذكاري وهي منطقة عسكرية على طول الحدود مع قطاع غزة.

وبحسب التقارير الأولية فإن الحادث نجم عن انفجار ذخائر إسرائيلية.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول خلال عملية عسكرية في غلاف غزة ويكشف السبب (صورة)
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رقيب أول خلال عملية عسكرية في غلاف غزة ويكشف السبب (صورة)

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفة في الانفجار.

وأفادت بأنه يجري حاليا التحقيق في الظروف المحيطة بالحادث من قبل الجيش.

وارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى 626.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية

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