برّا وجوّا.. حزب الله يكشف تفاصيل 13 عملية شنها ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية
نشر حزب الله اللبناني فجر يوم السبت ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه يوم الجمعة 17 مايو دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14.30: استهداف قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ50 صاروخ كاتيوشا كرد على اعتداء إسرائيلي طال قرية النجارية وأدى إلى مقتل مدنيين صباح اليوم.
2- الساعة 14.30: استهداف مرابض الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها كرد على اعتداء إسرائيلي طال قرية حولا بالقصف المدفعي اليوم.
3- الساعة 16.00: استهداف موقع بياض بليدا بقذائف المدفعية.
4- الساعة 16.00: استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية.
5- الساعة 18.30: استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
6- الساعة 18.30: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
7- الساعة 21.30: استهداف مبنيين يتموضع فيهما جنود إسرائيليون في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة كرد على اعتداءات إسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في حولا.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 05.30: شن هجوم جوي بعدد من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 في جعتون حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح كرد على عملية اغتيال قامت بها إسرائيل في محيط بلدة قانا.
2- الساعة 14.50 استهداف موقع الراهب بقذائف المدفعية.
3- الساعة 15.15 استهداف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية.
4- الساعة 16.30 استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
5- الساعة 17.30 استهداف موقع المالكية بقذائف المدفعية.
6- الساعة 23.10 استهداف آلية عسكرية بقذائف المدفعية أثناء دخولها إلى موقع المالكية.
المصدر: RT