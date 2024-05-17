"حزب الله" يرد على غارة النجارية بـ50 صاروخ كاتيوشا

أعلن حزب الله الجمعة، استهداف قاعدة "تسنوبار" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا، ردا على الغارات الإسرائيلية على بلدة النجارية جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏اعتداء العدو الإسرائيلي الذي طال قرية النجارية وأدى الى استشهاد مدنيين صباح اليوم، استهدفت المقاومة الإسلامية قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا".

وكانت طائرات حربية ومسيرات إسرائيلية شنت صباح اليوم سلسلة غارات استهدفت "منشآت دفاع جوي تابعة لحزب الله في بلدة النجارية"، وفق بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن حزب الله عقب الغارات مقتل أحد كوادره، فيما تحدثت مصاد إعلامية لبنانية عن مقتل سوريين اثنين إثر إصابتهما بجروح بالغة.

إضافة إلى ذلك، أعلن حزب الله، أنه استهدف اليوم مرابض الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها، وموقع ‏الراهب بقذائف المدفعية. ‏

وكان حزب الله شن صباحا هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة جعتون شمال إسرائيل، مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT‏



