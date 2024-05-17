مراسلنا: أنباء عن قتلى وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت صيدا وساحل الزهراني جنوب لبنان (فيديو)

أفاد مراسلنا الجمعة، بورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية على بلدة النجارية قضاء صيدا وساحل الزهراني.

وقال المراسل إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات استهدفت بلدة النجارية في قضاء صيدا عمق جنوب لبنان، بالتزامن مع غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية على البلدة عينها.

وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الضحايا وإطفاء الحرائق التي اندلعت من جراء الغارات الإسرائيلية.

يتبع..