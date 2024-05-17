"حزب الله" يشن هجوما جويا على خيم مبيت جنود الجيش الإسرائيلي في جعتون

أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة، أنه شن هجوما جويا بطائرات مسيرة على مقر كتيبة تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة جعتون شمال إسرائيل، مشيرا إلى وقوع قتلى وجرحى بصفوف الجيش الإسرائيلي. ‏

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وقال "حزب الله" في بيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوما جويا بعدد من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون".

وأضاف أن "المسيرات استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباط الكتيبة وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عددا منهم بين قتيلٍ وجريح". ‏

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجار أخرى بمنطقة جعتون في الجليل الغربي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار في نهاريا والمناطق المحيطة لأكثر من 15 دقيقة.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي يوم الخميس عملية ضد حزب الله اللبناني في جبل شمس بالبقاع شرقي لبنان.

المصدر: RT