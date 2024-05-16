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الجيش الإسرائيلي يكشف النقاب عن عملية استهداف طالت مواقع حساسة لحزب الله اللبناني

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الجيش الإسرائيلي يكشف النقاب عن عملية استهداف طالت مواقع حساسة لحزب الله اللبناني
RT
الجيش الإسرائيلي يكشف النقاب عن عملية استهداف طالت مواقع حساسة لحزب الله اللبناني
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كشف الجيش الإسرائيلي يوم الخميس النقاب عن قيام الجيش بعملية ضد حزب الله اللبناني في جبل شمس بالبقاع شرقي لبنان.

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وقال في بيان: "قام جيش الدفاع الليلة الماضية باستهداف مجمع مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لمشروع تدقيق الصواريخ التابع لحزب الله في جبل شمس في البقاع".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الغارة جاءت ردا على قيام حزب الله باستهداف موقع عسكري إسرائيلي يقع بالقرب من مفرق جولاني أصاب بالونا كان على الأرض في إطار عملية استيعاب عملياتية.

وذكر في البيان أنه لا يوجد أي ضرر في قدرتهم على بلورة الصورة الجوية للجيش الإسرائيلي.

وأكد أنه سيواصل العمل ضد الطائرات المسيرة لحزب الله وضد التهديد الجوي على كافة الحدود، مشيرا إلى أنه ضرب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان وبالقضاء على خلية مخربين لنشطاء في وحدة الطائرات المسيرة لحزب الله.

والأربعاء أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليل يوم الأربعاء سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية انفجارات عنيفة في محيط منطقة بعلبك.

وكان "حزب الله" قد أعلن مساء الأربعاء أنه شن هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانيا" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".

ووفق "تايمز أوف إسرائيل" فإن الهجوم حسب بيان "الحزب"، وقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية وسيكون ذلك بمثابة أعمق ضربة لـ"حزب الله" في إسرائيل وسط الحرب الحالية.

المصدر: RT

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