مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي ينفذ سلسلة غارات جوية في البقاع شرقي لبنان (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي نفذ ليل يوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية استهدفت الجبال المحيطة ببلدتي الخريبة وبريتال في البقاع شرقي لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية انفجارات عنيفة في محيط منطقة بعلبك.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن القصف يأتي ردا على إطلاق "حزب الله" لطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل في وقت سابق من اليوم.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعدد من القذائف أطراف بلدتي حولا وميس الجبل (وادي الجمل) ووادي السلوقي مقابل بلدة شقرا جنوبي لبنان.

وكان "حزب الله" أعلن مساء الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الهجوم، حسب بيان "الحزب"، وقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، وسيكون ذلك بمثابة أعمق ضربة لـ"حزب الله" في إسرائيل وسط الحرب الحالية.

هذا وشن "حزب الله" اللبناني اليوم هجوما على شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ استهدف قاعدة ميرون وثكنة برانيت الإسرائيليتين، في "إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب".

المصدر: RT + وسائل إعلام إسرائيلية