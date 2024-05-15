"حزب الله" يشن هجوما جويا بمسيّرات انقضاضية على قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب طبريا

أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، شنه هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا، مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".

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وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد من ‏الطائرات المسيرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفة جزءا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن طائرات سلاح الجو استهدفت سيارة في جنوب لبنان أمس (الثلاثاء)، كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى مقتله.

في حين نعى "حزب الله" اللبناني ليل يوم الثلاثاء، مقاتلا في صفوفه، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم مكّي "السيد مكّي" مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أن يطلق عليه لقب "قائد".

وكانت مراسلتنا في لبنان قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء يوم الثلاثاء سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

المصدر: RT