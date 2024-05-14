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"حزب الله" اللبناني ينعى عنصرا في صفوفه بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في عمق الجنوب اللبناني

أخبار العالم العربي

AFP
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نعى "حزب الله" اللبناني ليل يوم الثلاثاء، مقاتلا في صفوفه، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني.

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وقال "حزب الله" في بيانه: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم مكّي "السيد مكّي" مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، دون أن يطلق عليه لقب "قائد".

في حين كانت تقارير عبرية قد زعمت أن إسرائيل اغتالت في غارة على سيارة في مدينة صور قائدا كبيرا في "حزب الله".

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وكانت مراسلتنا في لبنان قد أفادت بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء يوم الثلاثاء سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وجاء ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

المصدر: RT

 

  

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