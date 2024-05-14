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مراسلتنا في لبنان: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب (فيديوهات+صورة)

مراسلتنا في لبنان: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب (فيديوهات+صورة)

أخبار العالم العربي

مراسلتنا في لبنان: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب (فيديوهات+صورة)
صورة أرشيفية لغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
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أفادت مراسلتنا في لبنان بأن الجيش الإسرائيلي استهدف مساء اليوم الثلاثاء سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

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وأوضحت مراسلتنا أن الغارة الجوية الإسرائيلية استهدفت سيارة على طريق عام صور - الحوش في عمق الجنوب اللبناني، في حين توجهت سيارات الإسعاف على الفور إلى مكان الغارة،.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الغارة أسفرت عن مقتل شخصين.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

مراسلتنا في لبنان: مقتل شخصين في غارة إسرائيلية على سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب (فيديوهات+صورة)

ويستمر "حزب الله" في تنفيذ عملياته ضد إسرائيل، منذ إطلاق حركة "حماس" عملية طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وما تبعها من حرب مدمرة على قطاع غزة.

ويؤكد "الحزب" أنه ينفذ هذه العمليات العسكرية "دعما لغزة"، ولخلق "جبهة مساندة" ضد الجيش الإسرائيلي، مشددا على أن توقف عملياته "رهن بتوقف العدوان على القطاع"

المصدر: RT

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