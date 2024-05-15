"حزب الله" يطلق أكثر من 100 صاروخ على قاعدة ميرون وثكنة برانيت الإسرائيليتين (فيديوهات)

شن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء هجوما على شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ استهدفت قاعدة ميرون وثكنة برانيت الإسرائيليتين.

وقال "حزب الله" في بيان: ".. في إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوا تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتم تعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل".

وذكرت وسائل إعلامية إسرائيلية أنه تم إطلاق العديد من صافرات الإنذار في سلسلة من المستوطنات في الجليل الأعلى، من بينها في كريات شمونه ومحيطها، وفي سعسع كما سمع دوي عدد من الانفجارات في ميرون.

תיעוד: המטח הכבד לכיוון הר מירון; במקביל: ירי נ"ט באזור קריית שמונהhttps://t.co/YKWqiHYgEL | @guyvaron



צילום: יוסי אוחיון pic.twitter.com/VPhUYOf1C9 — החדשות - N12 (@N12News) May 15, 2024

הנפילות באזור מירון

קרדיט: ניסים מצפת pic.twitter.com/ril6DX8BfE — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) May 15, 2024

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إطلاق الصواريخ على ميرون لا يتوقف، مبينة أنه بالتزامن مع القصف على وحدة المراقبة الجوية في ميرون تم إطلاق صاروخ ضخم شديد الانفجار على ثكنة برانيت وصاروخ موجه على كريات شمونة.

From the barrage to the Miron area מהמטח לאיזור מירון pic.twitter.com/cDesujZjt1 — Rat Bastard (@RRespawned) May 15, 2024

وأفاد مجلس ماروم بالجليل الإقليمي عن وقوع عدة حوادث في منطقة ميرون، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بأن "حزب الله" أطلق أكثر من 100 صاروخ.

Barrage of dozens of rockets to the Miron and Kiryat Shmona area מטח של עשרות רקטות לאיזור מירון וקרית שמונה pic.twitter.com/pOKnHua4nh — Rat Bastard (@RRespawned) May 15, 2024

תיעוד הנפילות באזור מירון.

לפי דיווח לבנוני נורו קרוב ל-100 טילים בשני המטחים לעבר מירון וקריית שמונה.https://t.co/gu5CBXB2H0pic.twitter.com/W3K5rK0fqt — רפורט 24 - REPORT 24 (@REPORT_FLASH24) May 15, 2024

المصدر: Ynet + RT