الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قائد ميداني في "حزب الله" (فيديو وصور)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو استهدفت سيارة في جنوب لبنان، كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى مقتله. وفي وقت لاحق نعى "حزب الله" عنصره الذي يدعى حسين مكي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "قصفت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي ليل الثلاثاء حسين إبراهيم مكي في منطقة صور جنوب لبنان وقضت عليه. وكان مكي قائدا ميدانيا كبيرا في حزب الله على الجبهة الجنوبية، وكان مسؤولا عن تخطيط وتنفيذ العديد من الهجمات ضد المدنيين والأراضي الإسرائيلية منذ بداية الحرب".

وأضاف: "كجزء من دوره في حزب الله، كان مكي مسؤولا عن أعمال مختلفة ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وكان يشغل سابقا منصب قائد قوات حزب الله في المنطقة الساحلية".

بدوره، قال "حزب الله" في بيان النعي: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين ابراهيم مكي "السيد مكي" مواليد عام 1969 من بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس".

المصدر: RT