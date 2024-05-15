"أحدث انفجارا ضخما".."حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لمقر قيادة إسرائيلي بصاروخ ثقيل (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من عملية استهدافه مقر الفرقة 91 في ثكنة بيرانيت التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

وقد أبان الفيديو لحظة إطلاق صاروخ "بركان" الثقيل ولحظة سقوطه على المقر، ما أحدث انفجارا كبيرا.

وكان "حزب الله" قد أصدر بيانا حول هذه العملية قال فيها: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء ‌‏15 مايو 2024، مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها". ‏

‏وفي "إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب"، قام "الحزب" بشن هجوم على شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ استهدف قاعدة ميرون.

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وفي بيانه حول عملية الاغتيال، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إن طائرات سلاح الجو استهدفت سيارة في جنوب لبنان أمس (الثلاثاء)، كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى مقتله، في حين أن "حزب الله" نعى ليل يوم الثلاثاء المقاتل حسين ابراهيم مكّي، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني، دون إطلاق لقب "قائد" عليه.

وكانت مراسلتنا في لبنان قد أفادت مساء يوم الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين.

وجاءت هذه الغارة جاءت بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

المصدر: RT